Au Venezuela, Nicolas Maduro revendique la victoire à la présidentielle: de nombreux pays demandent un recomptage des votes

Il sort du Palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire. Nicolas Maduro, 61 ans, vêtu d'un survêtement aux couleurs du Venezuela, réélu pour un troisième mandat consécutif de six ans avec 51,2% des suffrages.



"Je suis Nicolas Maduro, président réélu de la République bolivarienne du Venezuela. Je défends la démocratie, la loi et notre peuple !", s’exclame-t-il.



Après cette annonce, l’autre candidat à la présidentielle, Edmundo Gonzalez Urrutia, dénonce les résultats : "Notre lutte continue et ne s’arrêtera que quand la volonté du peuple sera respectée !"



L’homme de 74 ans a dû remplacer au dernier moment la cheffe de file de l’opposition, Maria Corina Machado, déclarée inéligible, pour avoir soutenu les sanctions américaines contre le Venezuela : "Edmundo Gonzales Urrutia a obtenu 70% des votes et Nicolas Maduro 30% : c’est la vérité mes chers Vénézuéliens, une large victoire…Félicitations Edmundo !"



La sécurité a été renforcée dans la capitale après les résultats des élections. Si le successeur d’Hugo Chavez a ses partisans au sein de la population, certains ont aussi exprimé leur tristesse.



"C’est très triste parce qu’une partie de la famille pense déjà à partir", confie une femme. "Je suis triste parce que j’ai perdu espoir pour un Venezuela meilleur", se livre une autre. "Je me pose des questions parce qu’on ne s’attendait pas à ça…Pas moi en tout cas !", dit un autre électeur.

Au pouvoir depuis 2013, Nicolas Maduro a reçu le soutien de ses alliés traditionnels : la Russie, la Chine, Cuba, la Bolivie. Mais nombre de ses voisins expriment des doutes. Le Brésil appelle à une vérification impartiale des résultats.



Les Etats-Unis et l’Union européenne demandent une transparence totale. "Nous nous demandons si les résultats annoncés reflètent les votes du peuple vénézuélien."



Le Venezuela a longtemps été l’un des plus riches pays d'Amérique latine, mais son économie est aujourd’hui à terre : effondrement de la production pétrolière, PIB réduit de 80% en dix ans… Sept millions de Vénézuéliens ont fui leur pays.