Austin affirme que les États-Unis "ne peuvent être en sécurité que si l'Asie l'est"

Les États-Unis ne peuvent "être en sécurité que si l'Asie l'est", a déclaré samedi le ministre américain de la Défense Lloyd Austin à Singapour, assurant que la région Asie-Pacifique restait "une priorité" pour Washington.

Llyod Austin s'exprimait au lendemain de rares discussions avec son homologue chinois Dong Jun, qualifiées de "positives" par un porte-parole de Pékin.

"Les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l'Asie l'est et c'est pourquoi les États-Unis ont longtemps maintenu leur présence dans cette région", a déclaré M. Austin lors du Dialogue Shangri-La, forum annuel sur la défense qui se tient jusqu'à dimanche et devenu ces dernières années un baromètre des relations sino-américaines.