Automobile électrique: Volkswagen acquiert 5% du constructeur chinois XPeng

"Volkswagen investit 700 millions de dollars dans Xpeng via une augmentation de capital pour détenir 5% des parts, à un prix de 15 dollars (13,55 euros)" par action, a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Le constructeur allemand a annoncé dans la foulée que sa marque Audi développera elle aussi des modèles électriques "premium", avec le chinois SAIC, un poids lourd du secteur avec lequel le groupe a déjà créé une coentreprise.

XPeng s'affiche en Chine comme l'un des plus sérieux concurrents de Tesla. Fondée en 2014 à Canton (sud de la Chine) et cotée aux Etats-Unis, elle emploie plus de 10.000 personnes à travers le monde.

Volkswagen est lancé dans une transition tous azimuts vers la mobilité électrique, mais peine à s'imposer sur ce segment en Chine.