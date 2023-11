Blinken appelle Israël à créer des zones "sûres" pour les civils si les combats reprennent

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a appelé jeudi Israël à créer des zones "sûres" pour les civils dans le sud et le centre de Gaza en cas de reprise des combats entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. M. Blinken a par ailleurs appelé à la prolongation de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza pour "un huitième jour et au-delà".

"Cela signifie prendre des mesures plus efficaces pour protéger la vie des civils, notamment en désignant clairement et précisément des zones et lieux dans le sud et le centre de Gaza où ils peuvent être en sécurité et à l'abri de la ligne de feu", a-t-il ajouté.

Antony Blinken a rencontré dans la journée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à quelques heures de la fin théorique, à 07H00 (06H00 heure belge) vendredi, de la trêve entamée le 24 novembre et reconduite depuis entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Cette trêve négociée pied à pied, heure par heure, sous l'égide de l'Egypte et du Qatar a offert un répit à la population de Gaza pilonnée sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

L'attaque a fait 1.200 morts selon les autorités israéliennes, en majorité des civils. Les opérations militaires israéliennes lancées en représailles ont tué plus de 15.000 personnes, dont plus de 6.100 enfants et jeunes de moins de 18 ans, selon le gouvernement du Hamas.