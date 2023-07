Borne est une "mauvaise" Première ministre pour 56% des Français (sondage)

En janvier, pendant la période d'adoption de la très controversée réforme des retraites, la cheffe du gouvernement avait atteint un plus bas, d'après l'institut.

Plus de la moitié des Français estiment qu'Elisabeth Borne, maintenue lundi à Matignon par Emmanuel Macron, est une "mauvaise" Première ministre, une cote de popularité en légère hausse depuis le début de l'année, selon un sondage Elabe pour BFMTV diffusé mercredi.

Six mois plus tard, elle est une "bonne" Première ministre pour 27% des personnes interrogées, deux points de plus qu'à la fin janvier. 56% (-1 point) la jugent "mauvaise", précise l'institut Elabe qui estime qu'elle a "enrayé" sa chute.

Pour 55% des sondés, Emmanuel Macron a "eu tort" de la maintenir dans ses fonctions, contre 44% qui estiment qu'il a eu "raison".

77% des personnes interrogées considèrent qu'elle "applique les décisions" du président de la République.