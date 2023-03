Borne honore Françoise Rudetzki, inlassable porte-parole des victimes du terrorisme

Elisabeth Borne a honoré lundi à Vincennes (Val-de-Marne) la mémoire et les "combats" de Françoise Rudetzki, inlassable porte-parole des victimes du terrorisme, décédée le 17 mai.

"Sa pugnacité et sa volonté étaient ses marques de fabrique. Rien ne pouvait l’arrêter dans sa recherche du droit, de la justice, de la réparation", a salué la Première ministre, au siège du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont Mme Rudetzki avait obtenu la création.

Accompagnée par le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, Elisabeth Borne a dévoilé une plaque en son honneur dans les bâtiments du FGTI après avoir échangé avec des associations de victimes.

"Plus qu’un nom, cette plaque est le symbole du courage et de la détermination. Elle est un hommage à toutes les victimes, un message de fraternité, et un engagement ferme à toujours mieux aider, mieux accompagner, celles et ceux que le terrorisme a marqué à jamais", a souligné la cheffe du gouvernement.