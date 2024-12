Assassinat du patron d'un géant américain de l'assurance santé: un suspect de 26 ans a été inculpé, que sait-on de lui?

Partager:

Un suspect a été inculpé lundi dans le nord-est des Etats-Unis dans l'enquête sur le meurtre en pleine rue mercredi dernier à New York du patron d'un géant de l'assurance santé américaine.



Luigi Mangione, 26 ans, a été inculpé de meurtre, mais aussi de deux infractions concernant la législation sur les armes à feu et d'une autre concernant la falsification d'un ou plusieurs documents, selon des documents judiciaires obtenus par le quotidien New York Times et la chaîne CNN. Le jeune homme a été arrêté lundi au bout de cinq jours de traque dans l'enquête sur l'assassinat "ciblé" du patron d'un géant de l'assurance santé, Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare, mercredi à New York, ont annoncé les autorités qui cherchent à établir son possible mobile.

Diplômé et issu d'une famille aisée Luigi Mangione a été présenté par la police comme un natif du Maryland (nord-est), dont la dernière adresse connue se trouve à Honolulu, à Hawaï. Il a obtenu en 2020 un master de Sciences de l'ingénierie à la prestigieuse université privée de Pennsylvanie (U Penn), après être passé par un lycée huppé de Baltimore. Selon le Baltimore Banner, il vient d'une famille italo-américaine aisée, avec un grand-père, décédé en 2008, promoteur immobilier et propriétaire de "country clubs", de maisons de retraites et d'une station de radio locale. À lire aussi PDG milliardaire assassiné en pleine rue de New York: "Les filets se resserrent", voici ce que l'on sait "Des membres de la police d'Altoona", à 500 km à l'ouest de New York, "ont arrêté Luigi Mangione, un homme de 26 ans, pour possession d'armes à feu. A l'heure actuelle, nous pensons qu'il s'agit de la personne que nous recherchons dans le meurtre ciblé et sans scrupules de Brian Thompson, PDG de United Healthcare", avait déclaré déclaré Jessica Tisch, la patronne de la police de New York, lors d'un point-presse aux côtés du maire Eric Adams, après son arrestation. Un peu plus tôt, les médias américains avaient annoncé que cet homme était interrogé par la police locale, après avoir été trouvé en possession du même type d'arme que celle utilisée lors de l'assassinat de Brian Thompson, le directeur de UnitedHealthcare, géant de l'assurance santé américaine. Selon le New York Times, qui s'appuyait sur des sources proches de l'enquête, il a été signalé par un témoin dans un fast-food McDonald's d'Altoona, et a présenté une fausse carte d'identité, similaire à celle utilisée par le tueur pour s'enregistrer dans un hôtel new-yorkais la nuit précédant le crime.