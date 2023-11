"Call of Duty", pilier de l'industrie du jeu vidéo, fête ses 20 ans

Au fil des années, la franchise d'Activision Blizzard est devenue un phénomène drainant des millions d'aficionados de par le monde. Il a généré en vingt ans plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le studio, s'établissant comme l'un des plus grands hits de l'industrie.

Adolescent, James Spratt rentrait en courant de l'école pour se connecter sur internet et enchaîner les opérations militaires sur les cartes du jeu vidéo au succès international "Call of Duty", qui va célébrer ses vingt ans avec la sortie vendredi d'un nouvel opus.

James Spratt a désormais 30 ans et, au grand étonnement de son père, "Call of Duty" représente désormais une source de revenus pour lui car il partage en direct ses parties de "CoD" sur sa chaîne YouTube, depuis le confort de son salon au Royaume-Uni.

"Quand on revenait de l'école, on courait à la maison pour former une équipe de six, car si vous ratiez l'opportunité d'être avec vos amis, vous vous retrouviez à jouer tout seul", se souvient M. Spratt.

"Il y a quelque chose dans ce jeu qui fait que j'y reviens chaque année. J'ai été accroché", confie-t-il.