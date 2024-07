Célibataire et fière de l'être: une influenceuse à contre-courant en Corée du Sud

Partager:

La Corée du Sud considère son taux de natalité très bas comme un problème d'"urgence nationale" et multiplie les incitations à procréer, mais une influenceuse vante à l'inverse les délices de la vie de célibataire. Dans sa maison paisible de la campagne sud-coréenne, Seen Aromi pratique le yoga, fait la grasse matinée et encourage ses plus de 200.000 abonnés sur YouTube à ne pas se sentir coupables de profiter de leur vie en solo.

"Ne pas se marier est ma plus grande réussite", affirme la femme de 37 ans, à l'AFP, précisant qu'elle n'a jamais considéré le fait de devenir une "bonne" épouse ou mère comme le but de sa vie. On dit que c'est un "désastre" que les femmes n'aient pas d'enfants en Corée du Sud, dit-elle. Ce pays affiche en effet le taux de natalité le plus bas du monde et une population qui vieillit rapidement. "Mais quand je pense aux inconvénients potentiels à ne pas avoir d'enfants, je n'en vois aucun".

Elle a raconté sa joie à se soustraire aux attentes de la société et à jouir de sa vie de célibataire dans un livre, "Je ne peux pas m'empêcher de bien vivre seule", qui a connu un succès inattendu. Brièvement en tête des ventes en Corée du Sud, il a suscité l'enthousiasme non seulement d'autres femmes trentenaires célibataires, mais aussi d'une génération plus âgée, notamment de veuves ou de divorcées. Dans son livre, elle se réjouit d'avoir "la liberté d'être aussi paresseuse (qu'elle) le souhaite" sans subir de critiques. "Si certains se marient parce qu'ils n'aiment pas être seuls, d'autres choisissent de ne rencontrer personne simplement parce qu'ils aiment se prélasser", écrit-elle.