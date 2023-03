Colère et amertume en Indonésie, privée du Mondial des moins de 20 ans

Joueurs de football, supporters et commentateurs ont réagi avec colère et amertume jeudi en Indonésie à l'annonce la veille par la Fédération internationale de football (Fifa) qu'elle retirait au pays l'organisation de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui devait se tenir du 20 mai au 11 juin.

L'Indonésie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques et le pays d'Asie du Sud-Est, qui compte la plus grande population musulmane au monde, est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Une vidéo publiée par la fédération indonésienne de football montre les joueurs la tête courbée et leur entraîneur en larmes après avoir appris que la Fifa allait choisir un autre pays pour accueillir la compétition.

La sélection indonésienne des moins de 20 ans, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte, risque à présent d'être exclue de la compétition.