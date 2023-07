Colombie: Camilo, le commandant paramilitaire prêt à la paix

C'est la première fois que le commandant Camilo apparaît devant les caméras. Ce chef de l'organisation paramilitaire illégale colombienne des Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en pourparlers de paix avec le gouvernement, accorde un entretien rare à l'AFP.

Il reçoit sur ses terres, dans les montagnes près de Santa Marta (nord) --la plus haute du monde en front de mer culminant à 5.770 mètres d'altitude-- où est née en 2020 l'organisation dont il est le "chef politique et militaire" et qui, selon lui, compte environ 1.100 combattants.