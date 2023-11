Colombie: des trésors archéologiques rapatriés dans l'avion présidentiel

Au moins 560 objets précolombiens sont ainsi revenus au pays à l'occasion des intenses déplacements diplomatiques effectués en un peu plus d'un an de mandat.

Ces 30 déplacements à travers le globe, critiqués par l'opposition qui les juge inutiles et coûteux, ont permis le retour de pièces qui étaient essentiellement aux mains de collectionneurs privés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, Espagne, Allemagne ou Mexique, dans le cadre d'un effort coordonné entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire (ICANH).

La rapatriement du patrimoine archéologique fait partie d'une stratégie d'"utilisation efficace des ressources", a répondu le gouvernement aux critiques, soulignant sa différence avec le précédent qui n'avait rapatrié que 18 pièces en quatre ans.

Pour Catalina Ceballos, directrice des affaires culturelles au ministère des Affaires étrangères, c'est une façon de "commencer à parler de la décolonisation sous un autre angle".