Combats acharnés à Gaza, situation humanitaire "désastreuse" selon l'Unrwa

- "Se mettre à l'abri" -

"Ma famille et moi avons fui Choujaïya en raison des bombardements israéliens par avions, chars et drones (…) On n'a rien pu emporter de chez nous: on a laissé la nourriture, les matelas et les couvertures (...) Il fallait juste qu'on se mette à l'abri", a déclaré à l'AFP Mohammed Harara, 30 ans.

Dans la nuit et samedi matin, des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions, des frappes aériennes et des tirs provenant de ce secteur.

L'armée israélienne a dit poursuivre ses opérations à Choujaïya, disant avoir éliminé vendredi "un grand nombre de terroristes et localisé un dépôt d'armes dans une école".