Comment expliquer la défaite de Kamala Harris aux élections américaines? Les raisons de l'échec selon Serge Jaumain

Le coup est assez violent pour Kamala Harris. Qu'est-ce qui a coincé? Serge Jaumain, le professeur d'histoire à l'ULB et spécialiste des États-Unis, a livré son analyse dans le RTL info 13h.

"C'est surtout Donald Trump qui a gagné. Il a une capacité à électriser les foules. Son discours n'était pas toujours très cohérent, donc c'est toujours la forme qui a joué un rôle", explique-t-il. "Il a aussi cette capacité à saisir le moment. On l'a vu quand il a failli être assassiné. On l'a vu comme personnage médiatique de première importance."

"En ce qui concerne Kamala Harris, il y a une certaine surprise chez les démocrates. On pensait que le scrutin serait un peu plus serré. Ils pensaient qu'il y aurait des électeurs cachés, qui voteraient pour elle au dernier moment", poursuit Serge Jaumain. "En fait, c'est surtout du côté de Trump qu'il y a eu un certain nombre d'électeurs cachés. Kamala Harris a fait une campagne que j'estime fort bonne. Il ne faut pas oublier qu'elle est arrivée le 21 juillet comme candidate surprise, dans le sens où ça n'était pas prévu. Elle n'a pas fait les primaires. On n'a pas eu l'occasion de la voir aussi régulièrement sur scène que si elle avait été candidate plus tôt. Et l'autre élément, c'est qu'elle était vice-présidente, donc elle devait défendre le bilan de Biden et en même temps incarner la nouveauté. On a bien vu la difficulté quand un journaliste lui a demandé: 'Qu'auriez-vous fait de différent que Joe Biden?'. Elle a répondu: 'Je ne vois rien'. C'était une mauvaise réponse. Je pense que pour beaucoup, c'était un peu Biden au féminin et plus jeune. Essentiellement, pour des raisons économiques. Le bilan Biden a été un problème pour elle", conclut le spécialiste des États-Unis.