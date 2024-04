Aide à Gaza: L'ONU veut une hotline directe avec l'armée israélienne

L'ONU veut pouvoir avoir une ligne directe de communication avec l'armée israélienne pour mieux se comprendre et acheminer l'aide à Gaza de manière sûre et efficace, a affirmé vendredi le coordinateur humanitaire pour les territoires palestiniens.

Plutôt que d'échanger à travers des organes de liaison, les Nations unies et autres acteurs humanitaires "doivent parler à ceux qui font feu", a déclaré Jamie McGoldrick aux journalistes à Genève, au terme d'une mission de trois mois.

"Il y a un certain degré de méfiance et d'incompréhension auquel nous devons remédier. Nous voulons travailler avec eux différemment", a indiqué M. McGoldrick.

"Les IDF n'ont jamais travaillé avec des acteurs humanitaires dans ce type d'environnement. Elles ne comprennent pas comment nous fonctionnons, elles ne comprennent pas notre langage et notre objectif. Et nous ne comprenons pas leurs attentes".

"Nous demandons un certain nombre de choses depuis le premier jour", a déclaré M. McGoldrick.

"Nous devons nous adresser aux personnes qui font feu et contrôle les armes, et nous devons nous entendre", a-t-il dit, affirmant que "les systèmes de déconfliction et de notification ne sont pas adaptés".