Daniel Lamarre, l'ancien patron du Cirque du Soleil, revient sur le licenciement d'une grande partie du personnel: "Ça a été 15 mois d'horreur"

"On était vraiment motivé à l'idée de rebondir. Cela a été 15 mois d'horreur, de comptables, d'avocats, de banquiers... Et ce soir, vous me voyez avec un grand sourire car, aujourd'hui, nous aurons 44 spectacles en diffusion quelque part dans le monde. Cela veut dire qu'on est revenu où on était avant la pandémie", dit Daniel Lamarre. "Etait-ce stressant? J'ai toujours refusé l'idée que tout était fini, mais pour être franc avec vous, cette idée-là était présente. C'est la force de cette marque globale qui a convaincu les investisseurs de réinvestir dans le cirque du soleil."

Aujourd'hui, Daniel Lamarre a donc quitté la direction du Cirque du Soleil. Pourquoi? "La pérénité était mon objectif principal. Il fallait quelqu'un de plus jeune avec de nouvelles idées. Le grand luxe que j'ai aujourd'hui est de travailler sur de beaux projets en développement et de nouveaux spectacles."

Le spectacle du Cirque du Soleil Kurios est par ailleurs à voir jusqu'au 5 novembre devant le Palais 12 à Bruxelles.