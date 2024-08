De Gaza au Soudan, Biden s'active pour partir sur des succès diplomatiques

Partager:

Brendan SMIALOWSKI Ne pas laisser deux guerres à Kamala Harris: six mois avant de quitter la Maison Blanche, Joe Biden s'implique "jour et nuit" pour mettre fin aux conflits à Gaza et au Soudan, avec l'espoir de redorer son blason en politique étrangère, selon des experts. Le président des Etats-Unis s'est joint jeudi au Qatar et à l'Egypte, les deux autres pays médiateurs dans le conflit qui a dévasté le territoire palestinien, pour presser Israël et le Hamas de reprendre le 15 août des discussions indirectes en vue d'un cessez-le-feu, car "le moment est venu".

Sous pression de son allié américain et alors que l'administration Biden dissimule de plus en plus mal son agacement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté d'envoyer "une délégation de négociateurs". Même tactique avec le chef de l'armée soudanaise: le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken l'a sommé lundi de prendre part aux pourparlers de paix à partir du 14 août à Genève pour mettre fin à la guerre qui ravage son pays. Une délégation soudanaise est à Jeddah, en Arabie saoudite, pour discuter avec les médiateurs américains. La guerre oppose depuis avril 2023 l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la "catastrophe humanitaire la plus urgente au monde" menaçant d'"engloutir toute la région", selon l'ONU.

- "Jour et nuit" - L'implication "jour et nuit" de Washington dans une "intense diplomatie", selon la formule du secrétaire d'Etat Antony Blinken, vise à empêcher une déflagration régionale entre Israël d'un côté et l'Iran et ses partenaires du Hamas et du Hezbollah de l'autre, tout en poussant pour un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Joe Biden cherche surtout des résultats en politique étrangère avant de passer le flambeau, si elle est élue, à sa vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, à sa place, à la présidentielle du 5 novembre. De surcroît, le Parti démocrate reste divisé sur le soutien à Israël qui conduit une offensive dévastatrice à Gaza après la pire attaque de son histoire sur son sol le 7 octobre par des commandos du Hamas.