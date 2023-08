Déluge à Pékin: au moins 11 morts et 27 disparus

Les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait au moins 11 morts et 27 disparus dans la capitale chinoise, a annoncé mardi un média d'Etat.

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (est) après avoir frappé les Philippines voisines.