Des dizaines d'offrandes humaines mayas découvertes sous une pyramide au Mexique

Les restes d'au moins 25 offrandes humaines ont été découverts dans des ruines de la civilisation maya au sud-est du Mexique. Des scientifiques ont dégagé des crânes, morceaux d'os et fragments de mâchoires, appartenant surtout à des jeunes hommes, sous une pyramide du site archéologique de Moral-Reforma dans l'État de Tabasco, a indiqué mercredi (heure locale) l'Institut national pour l'anthropologie et l'histoire du Mexique (INAH).

Les archéologues sont convaincus que les ruines où cette découverte a été réalisée sont liées au concept de la mort ou à une divinité de l'au-delà dans les croyances mayas. Selon le chef de projet, Francisco Cuevas, huit des corps découverts avaient été décapités. Les autres parties du corps avaient été dispersées.

L'équipe de recherche a mis au jour deux lieux de sépultures séparés, superposés à différentes profondeurs. Selon l'institut, le site le plus ancien remonte à une période entre 300 ans avant et 250 ans après Jésus-Christ et contient les restes de 12 personnes. Plus de 500 objets y ont aussi été découverts, comme des chaînes et des tonneaux, qui ont probablement servi d'offrandes.