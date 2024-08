Des négociations sont en cours au Caire avec les chefs du renseignement israélien

David Barnea, patron du Mossad (renseignements extérieurs) et Ronen Bar, son homologue du Shin Bet (sécurité intérieure), sont en ce moment même au Caire, où ils "négocient pour faire progresser un accord pour (libérer) les otages", a déclaré Omer Dostri.

L'entrevue devrait durer plusieurs heures, selon l'agence de presse allemande DPA.

L'une des principales pierres d'achoppement de ces négociations pour atteindre un cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza réside dans la demande d'Israël que ses forces de sécurité soient autorisées à contrôler en permanence la frontière sud entre Gaza et l'Égypte, surnommée "le corridor de Philadelphie". Le Caire et le Hamas ont tous deux accusé une fin de non-recevoir à cette requête.