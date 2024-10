Des patrouilles de police autour du siège du MR après des dégâts lors d'une manifestation

Vendredi, dès 18h00, une centaine de manifestants se sont rassemblés place Marie Janson, à Saint-Gilles, pour témoigner leur soutien aux peuples libanais et palestiniens et dénoncer "l'impérialisme sioniste" ainsi que l'impunité dont bénéficie Israël. La foule s'est ensuite dirigée vers le siège du MR, situé non loin, avant que certaines personnes ne cassent une vitre et n'apposent des tags sur la façade du bâtiment. "MR = mouvement raciste", "MR complice", pouvait-on y lire.

"C'est un coup de génie", figurait aussi parmi les inscriptions, en référence à la récente déclaration de Georges-Louis Bouchez sur Radio Judaïca. Le président du MR avait qualifié de "coup de génie" l'attaque aux bipeurs du 17 septembre dernier, menée contre des membres du Hezbollah et attribuée à Israël - tuant 37 personnes, dont une fillette de neuf ans, un garçon de 11 ans et deux soignants, et faisant plus de 2.000 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.