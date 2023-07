Des politiciens belges demandent à l'ONU d'empêcher l'exécution d'un prisonnier iranien

Quinze politiciens et parlementaires belges ont signé vendredi une lettre à destination du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, lui demandant d'intervenir immédiatement pour empêcher l'exécution de Mohammad Javad Vafaei Thani. Ce dernier, un champion de boxe de 27 ans, a été condamné à mort en Iran le 19 juillet dernier.

Mohammad Javad Vafaei Thani, arrêté en 2019, aurait été soumis à la torture durant son incarcération, affirment les auteurs de la lettre. Ces derniers exhortent donc "les Nations unies, l'Union européenne, les États membres et toutes les organisations et instances compétentes en matière de défense des droits de l'homme à unir leurs forces pour demander aux autorités iraniennes d'arrêter immédiatement l'exécution" du jeune boxeur, insistant sur l'urgence de la situation.

"Nous vous prions de bien vouloir vous occuper immédiatement de cette question. Votre action et votre plaidoyer rapides pourraient faire une différence significative en sauvant la vie de Mohammad Javad Vafaei Thani et en assurant la protection de ses droits humains fondamentaux. Nous avons confiance en votre engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le monde", concluent les signataires de la lettre.