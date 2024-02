Deux ans de guerre en Ukraine: les 12 moments-clés du conflit

Cela fait deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Un conflit qui a coûté la vie à des milliers d'Ukrainiens et qui a bouleversé le pays. Alors que la guerre rentre dans sa troisième année et qu'elle semble tourner à l'avantage de Vladimir Poutine, voici les 12 moments-clés.

Cette annonce de Poutine a marqué le début de la guerre de la Russie en Ukraine, un conflit qui a déjà coûté la vie à plus de 10 300 civils, selon les Nations unies. Les pertes militaires sont plus difficiles à évaluer, mais on estime que la Russie a subi plus de 300 000 morts et blessés.

2. 26 février 2022 : l'Ukraine fait savoir qu'elle ne se laissera pas faire

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, se trouve à Kiev lorsque la Russie envahit le pays. Les forces de Poutine se dirigent rapidement vers la capitale. Deux jours plus tard, il rejetait une proposition d'évacuation des États-Unis.

Face au défi, Zelensky a déclaré aux États-Unis : "J'ai besoin de munitions, pas d'un transport". Cette attitude témoigne de la résistance de son pays face à l'agression russe et de sa détermination à ne pas céder, contredisant ainsi les attentes de certains.