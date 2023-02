Deux frères pakistanais libérés de la prison de Guantanamo et rapatriés

Deux frères pakistanais, Abdul et Mohammed Rabbani, ont été libérés de la prison militaire américaine de Guantanamo après 20 ans de détention et rapatriés dans leur pays, a annonce jeudi le Pentagone.

Abdul Rabbani, né en 1967, était considéré comme l'un des plus vieux détenus de cette prison très controversée située dans une base militaire américaine sur l'île de Cuba.

Il avait été accusé par les autorités américaine d'avoir travaillé pour le cerveau présumé des attentats du 11-Septembre, Khalid Sheikh Mohammed, dit "KSM", et d'avoir opéré une cache d'Al-Qaïda à Karachi, au Pakistan.

Son frère cadet Mohammed Rabbani, né en 1969, était accusé d'avoir recruté son ainé dans des cercles extrémistes et d'avoir géré des voyages et des finances de KSM et d'Abd al-Rahim al-Nashiri, considéré comme le cerveau des attaques contre le pétrolier français Limburg en 2002 et le navire américain USS Cole en 2000.

Les deux hommes avaient été arrêtés à Karachi en septembre 2002 par les autorités pakistanaises, selon un rapport du Sénat américain qui indique par ailleurs que Mohammed Rabbani figure parmi les 17 détenus qui ont été soumis à la torture dans des sites clandestins de la CIA.

Ils furent tous deux incarcérés à Guantanamo en 2004 et leur libération fut approuvée en 2021, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Après leur départ, le nombre de détenus dans cette prison américaine se situe à 32. Seuls deux ont été reconnus coupables.