Djibouti: large victoire du parti au pouvoir aux législatives

Les principaux partis d'opposition ont boycotté ce scrutin visant à désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale, déjà dominée de longue date par l'Union pour la majorité présidentielle (UMP), le parti du président Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999.

L'UMP était le seul parti à se présenter dans les six circonscriptions de ce pays d'environ un million d'habitants. Face à lui, l'Union pour la démocratie et la justice (UDJ), ne concourait que dans deux circonscriptions.

L'UMP occupait 58 sièges dans l'Assemblée sortante, contre 5 pour l'UDJ.

"En raison de l'absence de toute contestation de la part des deux parties, le Conseil constitutionnel ne pourra que confirmer les résultats provisoires à savoir : 58 sièges pour l'UMP et 7 pour l'UDJ", a déclaré Alexis Mohamed, conseiller spécial auprès du président.

"Cette victoire, c'est celle de l'espoir face au pessimisme, de l'unité et de la cohésion face à la haine et à la division. Cette victoire, c'est celle de Djibouti et des Djiboutiens", a dans la foulée déclaré le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed.

Alexis Mohamed a précisé que l'UDJ a un temps envisagé de contester une partie de ces résultats, avant de se raviser.