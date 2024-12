Donald Trump choisit Bill White comme ambassadeur en Belgique: qui est-il?

"Bill est un homme d'affaires très respecté, un philanthrope, un auteur et un défenseur de nos militaires, de nos vétérans et de nos secouristes", a déclaré Donald Trump samedi sur Truth Social. "Bill a travaillé sans relâche pour soutenir les "Great American Patriots", qui ont tout donné pour notre pays, en collectant plus de 1,5 milliard de dollars pour nos héros tombés au combat."

Bill White est le CEO de l'entreprise de conseil Constellations Group et l'ancien président de l'Intrepid Sea-Air-Space Museum de New York. Il a quitté ses fonctions de président du musée en 2010 après que le procureur général de l'État de New York, Andrew Cuomo, a ouvert une enquête sur un scandale lié à des fonds de pension, rapporte le média Politico. M. White aurait servi d'intermédiaire à une société d'investissement pour conclure des accords avec un fonds de pension de l'État et aurait "secrètement" été rémunéré pour ces accords. Il a finalement accepté de payer un million de dollars pour régler ces accusations.