Israël a "l'intention de reprendre les discussions cette semaine" pour obtenir la libération des otages à Gaza

Ce responsable n'a pas donné plus de détails sur l'accord, mais des médias israéliens rapportent que le chef du Mossad --les services de renseignement israéliens--, David Barnea, a trouvé un accord avec le directeur de la CIA, Bill Burns, et le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, lors d'une réunion à Paris sur un nouveau cadre pour les négociations.

"Il y a une intention de reprendre les discussions cette semaine" et "il y a un accord" sur ce point, a déclaré ce responsable à l'AFP sous couvert d'anonymat, alors que la semaine en Israël débute le dimanche.

Début mai, des pourparlers indirects entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, par l'entremise du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, n'avaient pas abouti à un accord de trêve associée à la libération d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Vendredi, le président français, Emmanuel Macron, a reçu le Premier ministre du Qatar et les ministres saoudien, égyptien et jordanien des Affaires étrangères.

La guerre dans la bande de Gaza a débuté le 7 octobre après l'attaque sur le sol israélien de commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza, entraînant la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.