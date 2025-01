Elon Musk pourrait-il racheter la branche américaine de TikTok? L'entreprise chinoise répond sans détour

"On ne peut attendre de nous de commenter une pure fiction", a déclaré mardi un porte-parole de TikTok à l'AFP. "Selon un scénario envisagé par le gouvernement chinois, X (...) prendrait le contrôle du TikTok américain et gérerait les deux entreprises ensemble", avait précisé Bloomberg, évaluant la valeur des opérations de TikTok aux Etats-Unis entre 40 et 50 milliards de dollars.

L'article notait cependant que les délibérations étaient "préliminaires".

Les Etats-Unis ont adopté l'année dernière une loi qui oblige le géant chinois du divertissement ByteDance à vendre TikTok d'ici le 19 janvier 2025, sous peine d'interdiction dans le pays où l'application compte 170 millions d'utilisateurs.

L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême américaine, qui a entendu les arguments des deux parties vendredi: Washington dit vouloir prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par Pékin, tandis que le réseau social et des associations accusent la loi d'étouffer la liberté d'expression. Une nette majorité des juges se sont montrés disposés à autoriser l'interdiction. Le gouvernement chinois et ByteDance se sont toujours ouvertement opposés à une cession de la partie américaine de TikTok.