En Caroline du Nord, la reconstruction débute après les ravages causés par Hélène

Pendant plusieurs jours, c'est en marchant à travers les décombres, de l'autre côté du pont et de cette rivière qui a tout emporté sur son passage, qu'elle est allée chercher eau et nourriture avec un sac à dos. "Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité", dit-elle jeudi, avec son fils Carter, 4 ans, qui lui colle aux jambes.

Devant ses yeux, sur ce pont de la localité de Swannanoa et comme partout dans ces montagnes de Caroline du Nord (sud-est), des dizaines d'ouvriers travaillent à réparer les routes défoncées, les canalisations éventrées et les lignes électriques arrachées par l'ouragan, qui a semé la mort et la dévastation sur son passage.

"Nous sommes en hauteur, nous pensions que nous allions être en sécurité, mais (l'eau) est arrivée si près que j'ai pris mon fils, nous avons quitté la maison, j'avais peur que nous restions coincés", raconte cette institutrice de maternelle, âgée de 23 ans.

Si jeudi matin, près d'une semaine après ces inondations dévastatrices, il fait grand beau et les carcasses de voitures et débris en tout genre ont été dégagés des principales routes, la vie est loin de reprendre son cours.