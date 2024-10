"Pas en notre nom": un Israélien critique l'opération à Gaza, "cela ne veut rien dire" pour l'ambassadrice en Belgique

Dans le RTL info 19h, Henri Goldman, administrateur de l'Union des Progressistes Juifs de Belgique, est revenu sur la situation au Proche-Orient. Il a souhaité se désolidariser de l'action d'Israël. "Pour tout le monde, Tous les Juifs sont complices de ce que fait Israël à Gaza", dit-il. "Nous, on a envie de le dire: pas en notre nom à nous et probablement pas au nom d'un grand nombre de Juifs que vous n'entendez pas."

La réponse de l'ambassadrice

L'ambassadrice d'Israël en Belgique Idit Rosenzweig-Abu a répondu. "J'ai vu ce reportage et je me dis que dans chaque population, vous pouvez trouver une, deux, dix personnes qui disent l'inverse de la majorité", dit-elle. "Et dans les protestations pro-israéliennes, vous trouvez des musulmans, des iraniens qui manifestent ici à Bruxelles pour Israël. Alors, voir une ou deux personnes qui manifestent, cela ne veut rien dire."