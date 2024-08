En Caroline du Nord, les démocrates comptent sur des jeunes "bien plus enthousiastes"

Allison Joyce

Depuis plusieurs mois, Yampiere Lugo passe de maison en maison pour inciter les jeunes de Caroline du Nord à aller voter. Avec l'abandon de Joe Biden et l'avènement de Kamala Harris, ce militant démocrate l'assure, une certaine ferveur est de retour parmi cet électorat clé.

"J'ai parlé à beaucoup de gens de mon âge qui ont en quelque sorte tous exprimé le même sentiment, celui d'être bien plus enthousiastes d'avoir quelqu'un de plus jeune, plus énergique" comme candidat à la présidentielle de novembre, assure Yampiere Lugo, assistant administratif de 25 ans.