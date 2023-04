Environ 5.000 migrants coincés dans le désert d'Agadez, au Niger

"Entre janvier et mars 2023, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 7.700 personnes exilées, principalement originaires du Niger, Mali, Guinée, Nigéria et Sierra Leone, ont été expulsées d'Algérie et déplacées à la frontière avec le Niger. 5.000 personnes sont arrivées à pied à Assamaka et sont actuellement livrées à elles-mêmes, dans des conditions de vie inhumaines", assure l'organisation.

Celle-ci poursuit en soulignant que les organismes humanitaires, locaux et internationaux n'ont plus assez de ressources et de capacités pour fournir une aide vitale.