Escalade des menaces et des violences entre Israël et le Hezbollah, appels à la retenue

Le chef de l'ONU Antonio Guterres s'est inquiété que le Liban devienne un "autre Gaza", en allusion à la guerre dans le territoire palestinien entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste le 7 octobre.

Israël et le Hezbollah au Liban ont échangé de nouvelles menaces dimanche sur fond d'une escalade des violences transfrontalières, la communauté internationale appelant à la retenue face aux craintes d'un embrasement.

Après presque un an de guerre à Gaza, le front s'est déplacé vers le nord d'Israël, où le gouvernement a juré de rétablir le calme pour permettre le retour de dizaines de milliers d'habitants déplacés par les tirs du Hezbollah à partir du sud du Liban voisin.

Puissant acteur politique et militaire au Liban, le Hezbollah pro-iranien a ouvert un front contre Israël en "soutien" au Hamas, au lendemain du début de la guerre à Gaza, où une offensive de représailles israélienne a dévasté le petit territoire assiégé et provoqué un désastre humanitaire.

Jack Guez

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que les habitants du nord puissent revenir chez eux en toute sécurité. Aucun pays ne peut tolérer qu'on tire sur ses habitants, ses villes, et nous, l'Etat d'Israël, ne le tolérerons pas non plus", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.