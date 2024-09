Tirs de roquettes du Liban: dans le nord d'Israël, des habitants résignés

M. Ravor s'attendait à une réplique d'ampleur sur la région après ce qu'Israël "leur a fait, a fortiori avec les bipeurs", dit-il en référence à la vague d'explosions spectaculaires d'appareils de transmission du Hezbollah -- ayant aussi visé des talkies-walkies --, qui a fait 39 morts et 2.931 blessés mardi et mercredi dans des bastions du mouvement pro-iranien au Liban, selon les autorités du pays.

Les tirs du Hezbollah dans la nuit ont atteint les environs de Haïfa, ville de près de 300.000 habitants et important port commercial. La dernière fois que des frappes semblables se sont produites, c'était en 2006, lors de la dernière guerre en date entre le Liban et Israël.

Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont depuis gagné en intensité. "Je suis inquiet, je sais que c'est possible que les missiles arrivent jusqu'ici", mais il dit avoir "confiance en l'armée de (son) pays, en (son) aviation" et qu'il se sent "prêt" à prendre son chien et son chat sous le bras pour se mettre à l'abri.

- "Avec courage" -

Jack GUEZ

"On a grandi avec des histoires de la Shoah, des guerres précédentes, donc même si ce qui s'est passé cette nuit est important, on n'est pas plus inquiet que ça", note Adir Schaffer, un jardinier de 33 ans qui vit dans le quartier de Hadar aux vieux bâtiments du siècle dernier, dont la plupart ne sont pas équipés d'abris anti-aériens.

"C'est malheureux mais on s'y est habitué, on sait que le Hezbollah veut détruire Haïfa, les gens peuvent changer mais l'idéologie reste", note-t-il, en appelant de ses voeux "des jours meilleurs, des jours de paix".