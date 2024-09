Entre colère et loyauté, le Hezbollah rend hommage au chef de son unité d'élite

Visage grave et tout de noir vêtues, des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, pour les funérailles du "grand commandant" Ibrahim Aqil, réaffirmant leur loyauté au mouvement islamiste libanais et à son chef Hassan Nasrallah.

"Nous sommes prêts à sacrifier nos enfants et nos petits-enfants pour lui", poursuit-elle, brandissant les portraits de son frère et de son beau-frère, tués par des tirs israéliens ces derniers mois.

"Je participe à cet enterrement pour dire que nous sommes tous avec Hassan Nasrallah, il nous rend fiers et dignes", affirme à l'AFP Amira Makki, sexagénaire portant une abaya noire et un voile.

Une cérémonie funéraire grandiose lui a été dédiée. Son cercueil, couvert de couronnes de fleurs, aux côtés de celui d'un autre combattant, a été placé devant une scène ornée de photos du défunt et de drapeaux jaunes du parti.

Quelques mètres plus loin, Fatima a elle perdu deux oncles dans les tirs quasi-quotidiens qu'échangent le Hezbollah et l'armée israélienne depuis octobre 2023 sur fond de guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien.

"C'est notre devoir d'être ici: chaque martyr nous protège (...), sans leur sacrifice, nous ne serions pas là", estime cette femme de 26 ans, diplômée en sciences de laboratoire.

"Les jeunes se font tuer, mais la marche continue", ajoute-t-elle d'un ton résolu.

Sur la route vers la cérémonie, dans le quartier de Bir al-Abed, une immense banderole rouge proclamait: "Nous n'abandonnerons pas la Palestine". Le Hezbollah, un allié du Hamas, affirme qu'il cessera les hostilités seulement quand un cessez-le-feu sera instauré à Gaza.