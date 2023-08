Et si "Nessie" se cachait bel et bien dans les eaux troubles du Loch Ness? En Ecosse, la chasse au monstre relancée

Et si, malgré des décennies de recherches infructueuses, "Nessie" se cachait bel et bien dans les eaux troubles du Loch Ness ? Chercheurs et passionnés lancent samedi la plus importante chasse au monstre écossais depuis 50 ans.

Drones équipés de scanners thermiques, bateaux avec caméras infrarouges, hydrophone... Tous les moyens sont dépêchés pour tenter de percer le mystère qui captive le monde entier depuis des générations.