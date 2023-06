Etats-Unis: la menace d'une grande grève chez le transporteur UPS se précise

Les membres du syndicat représentant des centaines de milliers de salariés du transporteur UPS, qui livre lettres et colis, ont à la quasi unanimité ouvert la voie à une grève en cas d'échec des négociations salariales en cours dans ce groupe, au rôle crucial pour l'économie américaine.

La puissante organisation des Teamsters négocie la prochaine convention collective avec la direction depuis le 17 avril et il ne leur reste théoriquement plus que six semaines, jusqu'au 31 juillet, pour parvenir à un accord pour ses 340.000 membres.