Evergrande: sanctionné en Chine, PwC reconnaît avoir appliqué des normes "inacceptablement inférieures" aux standards

Pedro PARDO

Le cabinet américain PwC a vu ses activités en Chine interdites pendant six mois et a reconnu dans la foulée que ses auditeurs avaient appliqué des normes "inacceptablement inférieures" aux standards en supervisant les comptes du géant immobilier Evergrande, en liquidation judiciaire et accusé de fraude.

"Après enquête, il a été constaté que PricewaterhouseCoopers et sa succursale de Guangzhou savaient qu’il y avait des inexactitudes majeures dans les états financiers d’Evergrande Real Estate pendant l’audit", a expliqué le ministère chinois des Finances dans un communiqué.