Extrême droite française: Marine Le Pen dit avoir "hâte" d'être élue présidente

En France, alors que le Premier ministre François Bayrou persiste et signe dans ses déclarations sur la "submersion migratoire", Marine Le Pen sort du bois. Elle a déclaré hier/mercredi dans une interview qu'elle avait hâte d'être élue à la présidence de la République, ajoutant qu'elle se préparait et travaillait à son arrivée au pouvoir.

Marine Le Pen vient de jeter un pavé dans la mare. Silencieuse depuis le décès de son père il y a trois semaines, elle a repris la parole et ceux qui la croyaient endormie en sont pour leurs frais. Non, elle ne soutient pas, même modérément, le gouvernement Bayrou et elle ne s'interdit pas de le censurer, comme elle l'avait fait avec Michel Barnier.

Non, elle ne réclame pas la démission du Président de la République, ce serait, dit-elle, contraire aux institutions, mais elle ne l'exclut pas et dans ce cas elle serait candidate, ne doute pas d'être élue et choisirait Jordan Bardella comme Premier ministre.