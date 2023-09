Fashion week à New York: Michael Kors en vacances, frissons chez Altuzarra

Un air de vacances chez Michael Kors, des frissons d'angoisse chez Altuzarra, et Tory Burch qui s'affirme dans un décor spectaculaire: la Fashion Week de New York a exprimé sa diversité lundi, au quatrième jour des défilés de la saison printemps-été 2024.

Près de l'eau, des tenues légères, blanches et tout en dentelle brodée, robe courte, ensemble mini-jupe chemisier, ou pantalon et petit top, portés sur des sandales, se marient avec la musique, des chansons jazz et glamour du pianiste légendaire Burt Bacharach.

Un pull léger et ample, en cachemire et coton, descend juste sous la ceinture et laisse les jambes totalement découvertes, un clin d'oeil à la tendance "no pants", mais aussi une manière de s'adapter aux changements de température.

"Nous savons tous que le monde est devenu trop chaud. Et nous nous demandons de plus en plus comment nous habiller, surtout quand il fait trop chaud dehors, et qu'au bureau (avec la climatisation) il fait trop froid et nous sommes gelés", explique le créateur.