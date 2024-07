Flamme olympique le 14 juillet: la drag-queen Minima Gesté en porte-étendard de la communauté LGBT+

Minima Gesté, au civil Arthur Raynaud, vit depuis mai 2022 de la passion "drag". L'artiste anime blind-tests et bingos dans des bars, entreprises ou autres événements, d'un salon du tatouage à une finale de rugby.

Sa désignation comme porteuse de la flamme olympique avait été accueillie par des propos homophobes: Minima Gesté, pour qui les drag-queens sont "un petit peu les phares de la communauté LGBT", courra le 14 juillet à Paris, "fière" et déterminée.

Avec le fond de teint, "je fais de mon visage une toile blanche", avant de le redessiner avec le contouring, puis de travailler les yeux, avec eye-liner et faux cils, détaille-t-il, en revendiquant son maquillage tapageur.

"Le but du maquillage drag, c'est d'effacer complètement son visage pour le reconstruire", explique-t-il, assis devant un miroir, entouré de perruques, de produits de maquillage et d'un petit ventilo vintage pour accélérer le séchage.

Plusieurs fois par semaine, cet ingénieur de formation, spécialisé en colorimétrie, cheveux courts jaune et rose fluo et tatouages sur tout le corps, passe deux heures à se transformer dans l'appartement parisien qu'il partage avec son compagnon.

Avec un corset, des pads (coussins en mousse) et des faux seins, il transforme ensuite son corps: taille serrée et fesses voluptueuses. Pour la soirée, la pétillante drag queen à l'humour ravageur a choisi une perruque châtain, une robe rouge ultra-courte et des escarpins assortis.

- "Libérateur" -

"Le meilleur compliment qu'on puisse me faire (...) c'est de me dire: +je ne t'aurais jamais reconnu+", souligne l'artiste, qui fête vendredi ses 34 ans.

Sa première expérience drag, Minima Gesté la vit en septembre 2015, au Sucre à Lyon, après s'être préparée pendant deux mois.