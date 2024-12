Francesca, 14 ans, victime de faux "nudes": "Des garçons de ma classe les ont créés avec de l'intelligence artificielle"

"Une violation majeures de notre vie privée"

Francesca Mani ne savait rien de ce genre de sites web ou applications lorsqu'elle a découvert qu'elle et plusieurs autres filles du lycée Westfield, dans le New Jersey, avaient été ciblées. "Personne ne pense que ça peut arriver", dit l'adolescente. Le pire, dit Francesca, c'est qu'elle et les autres filles ont été convoquées dans le bureau du directeur. "C'était une violation majeure de notre vie privée, et pourtant, les responsables n'ont pas été punis par l'école, dénonce-t-elle. Quand j'ai quitté le bureau du directeur, j'ai vu ce groupe de garçons rire de nous qui étions en pleurs".

Selon une plainte déposée plus tard par les parents de l'une des autres filles, le site Clothoff a été utilisé par un de ces garçons. Il existe plus d'une centaine de ce genre de sites. Clothoff est l'un des plus populaires, avec plus de 3 millions de visites le mois dernier, selon Graphika, une société qui analyse les réseaux sociaux. Vraisemblablement, rien n'est fait pour les contrer.

Le directeur de Westfield affirme que son école enquête. Selon lui, "les images créées ont été supprimées et ne seront pas diffusées".