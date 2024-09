Gaza: au moins 19 morts dans un raid israélien sur une zone humanitaire selon le Hamas

Le patron de l'ONU Antonio Guterres a condamné les frappes dans la zone d'Al-Mawassi abritant des déplacés palestiniens et jugé "inadmissible le recours aux armes lourdes dans des zones densément peuplées". Londres a jugé les décès "choquants", la Turquie a dénoncé un "crime de guerre", l'Egypte a condamné "la poursuite des massacres israéliens" et l'Arabie saoudite "la poursuite du génocide israélien".

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien à partir de Gaza. En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne de bombardements aériens suivie d'une offensive terrestre qui ont dévasté le territoire palestinien et fait des dizaines de milliers de morts.

"En tant que formation militaire", le Hamas "n'existe plus", a affirmé le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, en allusion à ce mouvement qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Désormais, le Hamas mène une "guérilla et nous combattons toujours les terroristes du Hamas et traquons" ses dirigeants, a-t-il dit.