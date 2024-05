Gaza: Israël "encourage" les habitants de Rafah à rejoindre des "zones humanitaires"

L'armée israélienne, qui prépare une offensive d'ampleur contre Rafah, a entamé lundi une "opération d'ampleur limitée" visant à évacuer "temporairement" environ 100.000 personnes résidant dans l'est de cette ville de la bande de Gaza, les appelant à rejoindre des "zones humanitaires".

"Nous avons commencé une opération d'ampleur limitée pour évacuer temporairement les personnes résidant dans l'est de Rafah", a déclaré un porte-parole de l'armée lors d'un point de presse, répétant: "C'est une opération d'ampleur limitée."

Plus tôt dans un communiqué, l'armée avait indiqué "encourager les habitants de l'est de Rafah à se déplacer vers les zones humanitaires élargies", précisant que "les appels à bouger temporairement vers la zone humanitaire seraient relayés par tracts, SMS, appels téléphoniques et messages en arabe dans les médias".

L'armée assure dans son communiqué avoir "élargi la zone humanitaire à al-Mawasi", à une dizaine de kilomètres de Rafah, où sont installés notamment "des hôpitaux de campagne, des tentes et un volume croissant de nourriture, eau, médicaments et autres".

Selon l'ONU, environ 1,2 million d'habitants, en majorité poussés là par les combats, s'entassent dans Rafah, localité de la lisière sud de la bande de Gaza.