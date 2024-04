Greta Thunberg renvoyée en procès: elle comparaitra devant un tribunal pour refus d'obéir à la police

Greta Thunberg et un petit groupe de militants avaient bloqué l'entrée principale du Parlement lors d'un mouvement entamé le 11 mars et qui s'était prolongé sur plusieurs jours. Les parlementaires pouvaient toujours accéder au bâtiment par des accès secondaires. La militante avait été déplacée par la police le 12 et le 14 mars après avoir refusé de quitter les lieux comme il lui était demandé.

Trouble à l'ordre public