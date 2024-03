Guerre à Gaza: des négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas vont reprendre au Caire

Al-Qahera News a par ailleurs insisté sur "les efforts conjoints du Qatar et de l'Égypte", médiateurs dans ce conflit, "pour préserver les avancées" des précédents cycles de négociations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait fait savoir vendredi qu'il avait donné son feu vert à de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve à Gaza, territoire palestinien assiégé et bombardé depuis bientôt six mois et où la population est menacée d'une "famine imminente" selon les Nations unies.

Samedi soir, des centaines de manifestants avaient interpellé le gouvernement, l'enjoignant de trouver une solution pour obtenir la libération des personnes prises en otage lors de l'offensive du Hamas en Israël le 7 octobre et toujours détenues dans la bande de Gaza.

En dépit des efforts de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, les discussions en vue d'une trêve patinent, Israël et le mouvement islamiste palestinien se renvoyant la responsabilité de cette impasse.