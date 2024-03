"J'ai voulu reprendre le travail": un dentiste gazaoui transforme une tente en clinique de fortune

À Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, un dentiste a choisi de transformer sa tente en clinique de fortune. "Je suis allé à ma clinique [endommagée] et j'ai réussi à récupérer une chaise et du matériel que j'ai fait transporter sur un tuk-tuk, avant de monter une tente", explique Najdat Saqer.

Najdat Saqer a décidé, six mois après la fermeture, de reprendre du service malgré la guerre : "J'ai voulu reprendre le travail car de nombreuses personnes venaient me dire qu'elles avaient mal aux dents, alors que la plupart des dentistes avaient soit quitté le pays, soit vu leurs cliniques endommagées. J'ai donc eu l'idée de mettre en place une clinique de fortune."



Pour soigner ses patients, le dentiste doit user des moyens du bords. "Les principaux obstacles sont le manque d'électricité, d'eau et de matériel dentaire, qui ne sont pas disponibles, et qui, même lorsqu'ils le sont, coûtent très cher."