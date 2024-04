Guerre Israël - Hamas: les puissances internationales "ont trahi les principes des droits humains"

Dans son rapport annuel, Amnesty International alerte sur "un tournant dans l'histoire du droit international, sur fond de violations flagrantes des règles par les gouvernements". En ligne de mire, le conflit israélo-palestinien, scène d'un conflit armé violent qui a poussé de très nombreux pays à se positionner. Amnesty International en épingle trois : l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le rapport annuel d'Amnesty International sur "La situation des droits humains dans le monde" dresse un constat sévère. Il évoque "la trahison des principes relatifs aux droits humains par les dirigeants et les institutions d'aujourd'hui". Effectivement, face à la multiplication des conflits, les grandes puissances mondiales ont été obligées de réagir et de se positionner. Ce qui aurait "porté atteinte à la crédibilité du multilatéralisme et affaibli l'ordre mondial".

Deux poids deux mesures grotesque

Alors que le conflit dans le Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement avec plus de 1,9 millions de Palestiniens déplacés de force, l'ASBL n'est pas tendre à l'encontre de plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Il dénonce "le deux poids deux mesures grotesque" de ces pays qui ont protesté "à juste titre" contre les crimes de guerre commis par la Russie et le Hamas "tout en soutenant les actions des autorités israéliennes et américaines dans ce conflit".