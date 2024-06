Halla Tómasdóttir a remporté l'élection présidentielle en Islande

La femme d'affaires Halla Tómasdóttir a remporté samedi les élections présidentielles en Islande. Si Halla Tómasdóttir et Katrín Jakobsdóttir étaient au départ au coude-à-coude, la première est désormais en tête, après le décompte de la majorité des voix.

L'ex-Première ministre Katrín Jakobsdóttir, qui avait démissionné au mois d'avril pour se présenter à la présidentielle, a reconnu sa défaite et a félicité son adversaire pour sa victoire. Selon l'agence de presse Reuters, Halla Tómasdóttir a obtenu 34% des voix, Katrín Jakobsdóttir, 25%.

Le 1er août, Halla Tómasdóttir, deviendra donc le 7e président depuis la fondation de la république en 1944 et la deuxième femme à occuper ce poste. Elle succède à Gudni Jóhannesson, président depuis 2016 et qui avait annoncé lors de son discours du Nouvel An qu'il ne briguerait pas de troisième mandat.