Homme contre ours, le débat sur la sécurité des femmes qui agite les réseaux sociaux

Vous êtes une femme dans une forêt. Avec qui préféreriez-vous vous retrouver: un homme ou un ours? La question est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant des débats passionnés sur la perception du danger par les femmes et leur relation avec les hommes.

Sur Instagram et X aussi, aux Etats-Unis comme en France et ailleurs, la question s'est répandue ces dernières semaines comme une traînée de poudre.

Prenant la question non pas littéralement mais comme un miroir des débats de société sur les relations hommes-femmes, de nombreuses femmes ont expliqué pourquoi elles préféraient l'ours. Parfois avec humour, souvent sur un ton très sombre.

"Un ours ne va pas me violer avant de me tuer", écrit sur X une internaute. "Personne ne plaindra l'ours parce que m'avoir tuée risque de briser sa carrière", ajoute-t-elle.